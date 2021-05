USA. W bagażu pasażera znaleziono kulki krowiego łajna

Kulki krowiego łajna zostały zniszczone

Wwożenie krowiego łajna z Indii do USA jest zabronione, ponieważ może to grozić importem pryszczycy. Choroba może się szybko rozprzestrzenić, prowadząc do znacznych strat ekonomicznych w populacji zwierząt. Dlatego pozostawiona na lotnisku zguba została natychmiast zniszczona.