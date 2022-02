USA walczy z atakiem zimy. Odwołano niemal 5 tys. lotów

Oblodzenia i burze w Teksasie. Wiele osób nie ma prądu

Gubernator Teksasu Greg Abbott informował o oblodzeniach, których stan nie doświadczał od co najmniej kilku dekad. Lokalne władze wezwały kierowców do opuszczenia dróg w Dallas, a szkoły w tym mieście i Fort Worth zostały zamknięte do końca tygodnia. W północnym Teksasie w czwartek 3 lutego spodziewano się od 5 do 10 cm śniegu, śniegu z deszczem, a także marznącego deszczu.