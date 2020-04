Uwaga na żmije na Podkarpaciu. Coraz częściej można się na nie natknąć

W razie spotkania żmii zachowajmy spokój

"Wprawdzie liczba ukąszeń przez nią jest niewielka, to jednak co roku wiele tych gadów ginie z rąk wystraszonych ludzi. A przecież są one stworzeniem pożytecznym i pełnią ważną rolę w naturze. Tam, gdzie ten gatunek występuje liczniej, leśnicy oznaczyli tzw. żmijowiska. Powinno to zwiększyć czujność spacerujących po lesie" – dodał rzecznik.