W Chorwacji padł rekord. Jak sytuacja w innych krajach Europy?

Według informacji zamieszczonych na oficjalnej stronie eatemperature.org temperatura wody w sąsiadującej z Chorwacją Czarnogórą wynosiła w zależności od kąpieliska od 25,9 do maksymalnie 26,7 st. C. Z kolei Bośni i Hercegowinie odnotowano wynik 26,5 st. C. W położonej jeszcze bardziej na południe Albanii temperatura wody w morzu wahała się tego dnia od 24,6 do maksymalnie 26,3 st. C.