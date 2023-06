W cieniu Krakowa. Niektórzy mówili, że to druga stolica Polski

Spokojne, niewielkie miasteczko na południu Polski. I pewnie nadal pozostałoby takim, gdyby nie fakt, że jego drużyna piłkarska trafiła do ekstraklasy. Amatorzy footballu zaczęli dopytywać, gdzie są Niepołomice, czy to duże miasto, co się tam znajduje? Spieszymy z odpowiedziami, bo małopolski ośrodek ma naprawdę sporo do zaoferowania nie tylko amatorom piłki nożnej.