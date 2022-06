W długi weekend dodatkowe pociągi do miejscowości turystycznych

Tego samego dnia wydłużeniu ulegnie trasa pociągu TLK Lubomirski (z Krakowa do Gdyni), którym pasażerowie również dojadą teraz do Kołobrzegu. Ale to nie koniec. Fani górskiego wypoczynku będą zadowoleni z wydłużenia trasy TLK Bieszczady (z Krakowa do Zagórza) oraz uruchomienia pociągu TLK Połoniny. Składy te pojadą bezpośrednio do Łupkowa.