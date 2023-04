W filmie promującym turystykę we Włoszech wykorzystano nagrania ze... Słowenii

Wideo zostało wyśmiane przez użytkowników platform społecznościowych i lokalne media po tym, jak dziennikarka Selvaggia Lucarelli ujawniła, że jedno z nagrań wykorzystanych w materiale nie pochodzi z Włoch. Co więcej zostało ściągnięte z archiwum ze zdjęciami i nagraniami dostępnymi dla każdego. "Wydawało mi się to niemożliwe" - napisała w poście. - "Brakuje tylko stwierdzenia, że najpiękniejsza rzecz we Włoszech to pociąg do Lublany!" - kończy złośliwie.