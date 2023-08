W Indiach zawalił się most kolejowy. Ofiar jest więcej, niż przewidywano

To nie pierwsza taka katastrofa w Indiach

Ostatnia katastrofa to nie pierwszy taki przypadek w Indiach. W październiku 2022 r. zawalił się most wiszący, w leżącym na zachodzie kraju, stanie Gudźarat. Zginęło tam wówczas 135 osób. W czerwcu br. zawalił się most w najbiedniejszym stanie Indii - Biharze, gdzie śmierć poniosła wówczas jedna osoba.