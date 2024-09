W Japonii rarytas wart krocie. Można znaleźć w polskich lasach

Gąska sosnowa - rarytas i symbol luksusu

Co do zasady, grzyby Tricholoma matsutake występują w Europie, Azji, Ameryce Północnej i na Hawajach. Można je więc znaleźć w Polsce, ale trzeba się jednak sporo naszukać. W naszym kraju jeszcze do niedawna uważano je za gatunek niewystępujący, który zanikł przeszło 100 lat temu.