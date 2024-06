W kolejce do kasy stali już od 5 rano. Nowa atrakcja w Polsce przyciągnęła tłumy

Fabryka Wody - cennik

Aquapark jest czynny codziennie od godz. 9 do 22. Ceny biletów wstępu są zróżnicowane, w zależności od wieku gościa oraz czasu, który zamierzamy w nim spędzić i aktywności, którą wybierzemy. Bilet normalny do aquaparku kosztuje 60 zł (2 godz.), 85 zł (cały dzień), a ulgowy 50 zł (2 godz.) i 70 zł (cały dzień). Wstęp do edukatorium na cały dzień to koszt 37 i 29 zł.