W niektórych krajach 13 grudnia to okazja do świętowania. Świetliste orszaki idą przez miasta

Kult św. Łucji, która jest dziś patronką niewidomych, ma swoje początki we Włoszech, a dokładnie na Sycylii, gdzie na przełomie III i IV wieku żyła jego "bohaterka". Stamtąd przywędrował do Niemiec, aby na dobre zagościć w krajach skandynawskich. Dziś największą popularnością cieszy się on w Szwecji, gdzie przypadające na 13 grudnia obchody Dnia św. Łucji mają wyjątkową oprawę.