W Polsce będzie więcej turystów. Tak uważa nowozelandzki dziennikarz

Brian Johnston z nowozelandzkiego portalu Stuff.co.nz opisał swoje wrażenia po wizycie w naszym kraju. Zdecydowanie mamy się z czego cieszyć. Dziennikarz twierdzi bowiem, że Polska może stać się niedługo jednym z głównych celów podróżujących po Europie turystów.

Johnston nie ukrywa – przez wiele lat Polska kojarzyła mu się tylko z komunistyczną historią. I choć miał świadomość, że żelazna kurtyna jest już dawno obalona, a w naszym kraju zaszło wiele zmian, to i tak tkwiące w nim stereotypy były zbyt silne.

Jednak 11-dniowa podróż do Polski zmieniła jego postrzeganie kraju nad Wisłą. Choć nowozelandzki dziennikarz przyznał, że historia jest tutaj obecna prawie na każdym kroku, to jest to zdecydowanie nasz atut.