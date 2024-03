W Polsce jest niewiele takich miejsc. "Jak rozsypane diamenty"

Kultura wmówiła nam, że ciemność jest zła, mroczna, niebezpieczna. A tak naprawdę może być terapeutką. Miałam okazję tego doświadczyć, nie tylko poprzez doznania empiryczne, ale i poprzez fotografowanie ciemności. Wiele razy wędrowałam nocą samotnie po Bieszczadach, fotografując te wszystkie cuda. I może to zabrzmi patetycznie, ale uważam, że trzeba to utrwalić dla przyszłych pokoleń. Nasi przodkowie doświadczali nocnego nieba co noc. A jeśli Ziemia będzie w przyszłości zbyt mocno rozświetlona, to ci którzy będą po nas, mogą już tego nie zobaczyć. A jest to coś pięknego, niezwykle wartościowego i niezbędnego do harmonijnego życia.