W Polsce nie do pomyślenia. Pozbawienie wolności i 50 tys. zł kary za dokarmianie zwierząt

Póki co maksymalną karą za nielegalne dokarmianie dzikich zwierząt jest grzywna w wysokości 10 tys. dolarów hongkońskich (ok. 5 tys. zł). To jednak wkrótce ulegnie zmianie. Już w przeszłości wielu parlamentarzystów twierdziło, że kary za dokarmianie zdziczałych gołębi powinny być wyższe.