W sobotę we Wrocławiu będzie można jeździć bez biletu. Wystarczy spełnić jeden warunek

Jeśli lubicie czytać książki i podróżować za darmo, wpadnijcie jutro do Wrocławia. Weźcie książkę do tramwaju albo autobusu, a kontrola biletów was ominie.

Książka zamiast biletu we wrocławskim MPK 9 czerwca (Shutterstock.com)

W sobotę 9 czerwca we Wrocławiu odbędzie się 7. edycja Europejskiej Nocy Literatury. Władze miasta zdecydowały, że podczas tegorocznej edycji wszyscy pasażerowie MPK, którzy w autobusie lub tramwaju zaczytują się książkami, mogą podróżować za darmo.

W ramach imprezy uczestnicy będą mogli wysłuchać dziesięciu interpretacji współczesnej prozy oraz odwiedzić przestrzenie miasta, które na co dzień zazwyczaj nie są dostępne. Tegoroczna edycja Europejskiej Nocy Literatury będzie mieć miejsce poza ścisłym centrum. Zaplanowano ją w dzielnicy Nadobrze, gdzie wśród XIX i XX-wiecznych kamienic kryje się wiele miejsc związanych ze sztuką oraz kulturą.

Tak więc bierzcie książki lub e-booki w dłoń i w drogę! Kontrolerzy biletów nie będą zakłócać wam lektury. Należy pamiętać, że według regulaminu wydarzenia smartfon albo tablet nie są klasyfikowane jako czytnik e-booków, dlatego pasażerowie korzystający z tego typu urządzeń będą musieli zapłacić za przejazd zgodnie z obowiązującym cennikiem.