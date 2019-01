W tych miejscach Polacy wypoczywali w 2018 r. Grecja niezmiennym liderem

W minionym roku Polacy nadal kochali Grecję i właśnie tam najliczniej udawali się na wakacje. Coraz chętniej wracali też do Turcji i Egiptu – oba te kierunki zanotowały wyraźny wzrost liczby urlopowiczów znad Wisły.

Podobnie jak w poprzednich latach, najpopularniejszym kierunkiem wśród polskich turystów była Grecja, która w porównaniu z 2017 zanotowała wzrost liczby turystów z Polski o 51 proc. Wielką sympatią nadal darzymy szczególnie wyspy takie jak Kreta, Rodos, Kos, Korfu czy Zakynthos, na co wpływ mają niewątpliwie przepiękne krajobrazy, pyszna kuchnia czy ciekawe zabytki ulokowane w sąsiedztwie kurortów. Na drugim miejscu uplasowała się Turcja, gdzie wzrost wyniósł z kolei aż… 141 proc. - świetne warunki do wypoczynku w konkurencyjnych cenach to argument, który przekonał wielu Polaków. Kolejne pozycje "wielkiej piątki" to Hiszpania (wzrost 32 proc.), Egipt (+91 proc.) i Bułgaria (+46,3 proc.). Spośród dalszych miejsc warto podkreślić błyskawicznie rosnącą popularność Albanii, którą w 2018 wybrało na miejsce swoich wakacji o 132 proc. więcej polskich turystów niż w 2017. Prawie dwukrotny wzrost liczby rezerwacji (+111 proc.) zanotował też Cypr.