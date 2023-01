W Zakopanem powstaje gigantyczny mur. "Będziemy się czuć jak w getcie"

Betonowy mur zasłania widok mieszkańcom Zakopanego

- Nikt nam nie przedstawił żadnego pisma, planów, jak to ma wyglądać. Z dnia na dzień inwestycja powiększa się coraz bardziej. To będzie przeszkadzać, nie będzie słońca w mieszkaniach - mówili mieszkańcy w programie "Interwencja" w Polsacie. - To zepsuje jakość mieszkań i chęć przychodzenia do własnego domu. Będziemy się czuć jak w getcie. Mur jest za wysoki, nie wiemy, czym się to skończy. Nie mieliśmy wizualizacji. Mamy żal, że nie zostaliśmy o tym poinformowani - podkreślali niezadowoleni mieszkańcy.