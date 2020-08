Wakacje 2020. Jest rozporządzenie w sprawie zakazu lotów. Ma objąć aż 63 kraje

W piątek, 21 sierpnia, pojawiło się nowe rozporządzenie dotyczące państw, do których pasażerowie nie polecą z polskich lotnisk. Obecne obowiązuje do 25 sierpnia i w jego ramach obowiązuje zakaz lotów do 44 krajów. Jednak w piątek na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawił się projekt nowego rozporządzenia.