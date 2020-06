Wakacje 2020. Kiedy otwarcie granic?

Wicepremier w poniedziałek odwiedziła m.in. Polsat News. Zapytano ją, czy w związku z kolejnym dniem z rekordową liczbą zakażeń, rząd myśli o tym, by zrobić krok w tył w odmrażaniu gospodarki.

- Dzisiaj na pewno takich planów nie ma. Wiemy, że ta liczba zakażeń, kiedy popatrzymy populacyjnie na całą Polskę, to mamy dwa takie województwa, gdzie jest ich stosunkowo najwięcej. To jest ciągle Mazowsze - tak było zresztą od początku - i drugie miejsce to jest Śląsk - powiedziała.