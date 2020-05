Bon turystyczny 1000 plus. Komu przysługuje i czy będzie można go odstąpić?

Polska branża turystyczna ucierpiała z powodu epidemii koronawirusa. Dlatego rząd, chcąc ją zaktywizować, tworzy specjalny program o nazwie "Bon turystyczny 1000+". Ma on zachęcić większą liczbę Polaków do spędzenia urlopu w kraju. Ministerstwo Rozwoju przekazało, że bon mógłby wejść w życie jeszcze w tym roku, co oznacza, że nasi rodacy otrzymaliby 1000 zł na wakacje nawet w ciągu kilku nadchodzących miesięcy.

Bon 1000 plus – komu będzie przysługiwać?

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz wyjaśniła w rozmowie z WP, że bon powędruje do pracowników zarabiających mniej niż przeciętne wynagrodzenie – jest to 5,3 tys. zł brutto w I kwartale 2020 r. W 90 proc. pieniądze będą pochodzić z budżetu państwa, natomiast 100 zł dobrowolnie przekaże pracodawca (w kolejnych latach ma wzrastać udział w projekcie pracodawców). Warto mieć na uwadze, że w sytuacji gdy firma, w której jesteśmy zatrudnieni, nie będzie mogła lub chciała dołożyć się do bonu, pracownik nie otrzyma go wcale.