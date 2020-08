Wakacje 2020. Tania alternatywa na urlop w Polsce

Jak to w końcu jest? Czy wakacje w Polsce są drogie, czy nie? Dziś udowadniamy, że wcale nie jest z tymi cenami tak źle, a wypoczynek w kraju nie musi znacząco nadwerężyć domowego budżetu. Oto kilka pomysłów na niedrogi urlop w różnych regionach Polski.

Przyjęło się, że wakacje spędzane w Polsce nie należą do najtańszych. Ba! Coraz częściej można usłyszeć głosy tych, którzy twierdzą, że urlop spędzają poza granicami kraju, bo na wypoczynek nad Wisłą zwyczajnie ich nie stać.

I faktycznie, w mediach regularnie publikowane są np. rachunki z nadmorskich barów, które zwalają z nóg. Tak, zdarza się, że za rybę, porcję frytek i surówek przychodzi letnikom zapłacić nad polskim morzem tyle samo, ile za obiad w śródziemnomorskiej restauracji. Są też przypadki, gdy hotel czy pensjonat woła od nas tyle samo, ile hotelarze w Grecji czy we Włoszech. Oczywiście, w wielu miejscach w Polsce można natknąć się na cenowe "miny", ale przy odrobinie wysiłku można też spędzić u nas budżetowe, ale przyjemne i satysfakcjonujące wakacje. Bo samych walorów turystycznych Polski nie trzeba chyba nikomu reklamować.

Zobacz też: Jak wybrać najlepszy namiot na wakacje?

Tanie noclegi w dowolnym regionie kraju są możliwe. Jedną z najkorzystniejszych cenowo opcji będzie wypoczynek pod namiotem. Na brak wyboru nie można tu narzekać. Kempingi znajdują się bowiem w całym kraju, a w ostatnich latach dokonała się też prawdziwa rewolucja, gdy chodzi o ich wyposażenie. Dzisiejsze pola namiotowe oferują w większości doskonałą, nowoczesną infrastrukturę, dostęp do elektryczności oraz pełne zaplecze sanitarne.

Koronawirus a wakacje na kempingu

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego we współpracy z Polską Federacją Campingu i Caravaning, urlop na kempingach i polach namiotowych w czasie pandemii jest bezpieczny i dozwolony od 4 maja br. Wszystkie tego typu miejsca musiały jednak dostosować się do pewnych standardów. Na stronach internetowych czy w recepcjach można znaleźć zaktualizowane regulaminy czy wytyczne dotyczące zachowania się na kempingu w trakcie pandemii koronawirusa.

Kempingi udostępniają wszystkim gościom dozowniki z płynami do dezynfekcji rąk, w recepcjach montują szyby z pleksi i wprowadzają częstszą dezynfekcję sanitariatów i wszelkich innych pomieszczeń wspólnych. Na terenie kempingów uprasza się gości o zachowanie co najmniej 2-metrowego odstępu od siebie podczas poruszania się.

Budżetowy urlop nad morzem

Wybór, gdy chodzi o lokalizację pól namiotowych, jest olbrzymi, a ceny w całym kraju są do siebie zbliżone. W Trójmieście, które uchodzi za dość drogie pod względem noclegów w szczycie sezonu, na popularnych kempingach opłata za nocleg wynosi średnio 21 zł (osoba dorosła) lub 17 zł (dziecko powyżej 7. roku życia, młodzież i studenci). Za rozstawienie namiotu dla 2 osób zapłacimy 18 zł za dobę, a 3- lub 4-osobowego – 24 zl (cena za dobę). Dodatkowo trzeba też zapłacić za samochód - 21 zł. Dodatkowe daniny nakładają też często gminy. W Sopocie pobierana jest opłata uzdrowiskowa – 4,45 zł/dobę za każdą osobę.

Trzyosobowa rodzina (opiekunowie i dziecko), która przyjeżdża samochodem i nocuje w namiocie w Sopocie zapłaci za dobę 118,35 zł, a w przypadku pary nocleg będzie kosztował 90 zł.

Wiele pól namiotowych w Trójmieście usytuowanych jest dosłownie kilka kroków od plaży i morza. Osoby, dla których wypoczynek nad wodą jest atrakcją samą w sobie, nie muszą już tak naprawdę ponosić dodatkowych kosztów. Ci, którzy chcieliby się dać porwać przygodzie, mają natomiast cały wachlarz możliwości. Można np. spróbować swoich sił na desce surfingowej. Wypożyczenie samej deski to koszt 30 zł/godz., a zestawu (deska oraz żagiel) – 40 zł/godz. Skorzystanie z pianki (kombinezon do pływania) to dodatkowe 10 zł. Jeśli stawiamy dopiero pierwsze kroki w tym popularnym sporcie wodnym, to przyda nam się pomoc instruktora. Za godzinną lekcję trzeba zapłacić 100 zł, ale wówczas zarówno sprzęt, jak i pianka wliczone są już w cenę.

Urlop w górach - ceny

Nieco mniej kosztować będzie pobyt w górach. Nocleg na kempingu nad rzeką Białką i Jeziorem Czorsztyńskim, u podnóża Pienin i w sąsiedztwie pięknego Pienińskiego Parku Narodowego to wydatek zaledwie 43 zł (wyliczenie dla rodziców z dzieckiem) albo 37 zł (para). Są to oczywiście ceny za dobę, uwzględniające takie same założenia, jak przy zaprezentowanym wcześniej wyliczeniu dla Trójmiasta (nocleg w namiocie oraz przyjazd samochodem).

Ten region Polski obfituje w oszałamiające krajobrazy. Znajdziemy tu szczyt Trzy Korony, z którego rozpościera się widok na Dunajec. W okolicy jest malowniczy wodospad Zaskalnik, a w Czorsztynie zwiedzimy ruiny zamku. W Dębnie Podhalańskim znajduje się wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła.

123RF, gubernat Okolice Czorsztyna

Narzekać tu nie będą także fani aktywnego wypoczynku. Urokliwe zakątki tego regionu można podziwiać z roweru. Wypożyczenie jednośladu kosztuje 7 zł/godz. albo 25 zł za cały dzień. Popularny jest też tutejszy tor saneczkowy, mieszczący się na stacji narciarskiej Czorsztyn-Ski w Kluszkowcach. Pełen wrażeń zjazd kosztuje 6 zł, a przy 10 zjazdach można liczyć na 10 proc. upust. Nieco droższą atrakcją będzie spływ Dunajcem. Można korzystać z niego w sezonie flisackim. W sezonie wysokim (lipiec, sierpień) ceny zaczynają się od 63 zł (bilet normalny) i od 42 zł (ulgowy). Widoki, jakie podziwiać można w trakcie trwającej ponad 2 godziny przeprawy, zapierają dech w piersiach.

Wakacje w Borach - ceny

Fantastycznie czas można spędzić też nieopodal stolicy, wprawdzie z dala od szumu morza, mazurskich jezior, górskich krajobrazów, czyli od rejonów szczególnie obleganych latem, ale również w pięknych okolicznościach przyrody. Na dobrze wyposażonym kempingu, położonym w otulinie Puszczy Kampinowskiej, za nocleg w namiocie zapłacimy 80 zł (rodzice i dziecko do lat 14) albo 65 zł, gdy chodzi o parę.

Ci, którzy nie mają własnych namiotów, mogą na jednym z tutejszych kempingów wypożyczyć olbrzymi i komfortowy namiot safari, ale wtedy cena znacząco wzrasta. Taka przyjemność dla czterech osób to już wydatek 240 zł za dobę. W rejonie Kampinoskiego Parku Narodowego znaleźć można również pola namiotowe, na których można wykupić posiłki. Ceny niewygórowane – śniadanie i kolacja kosztuje 15 zł za osobę, a obiad to wydatek 20 zł.

W okolicach Puszczy Kampinowskiej można korzystać z wielu atrakcji w korzystnych cenach. Za wypożyczenie roweru na cały dzień zapłacimy 40 zł. Ale ten region Polski to nie tylko niesamowite szlaki piesze i rowerowe, ale też spływy kajakowe Bzurą. Kajak dla maks. 2 osób kosztuje 20 zł/godz., a trzyosobowy 30 zł/godz.

Ilona Raczyńska, WP Spływy kajakowe to świetna forma aktywności podczas wakacji

Korzystając z takich alternatywnych form wypoczynku można sprawić, że wakacje staną się nie tylko bardzo tanie, ale zamienią się też w wielką, niezapomnianą przygodę. Oczywiście warto pamiętać, że wiele przytoczonych wyliczeń i cen podlega dodatkowym upustom, które na kempingach naliczane są np. przy dłuższych pobytach, a przy przy korzystaniu z rekreacji mają zastosowanie przy większej liczbie osób.

Osobom preferującym hotelowe luksusy czy stołującym się w dobrych restauracjach wypoczynek w takim stylu może nie przypaść do gustu. Ci, którzy jednak jeszcze nie próbowali albo do tej pory odkładali wczasy w takiej formie, koniecznie powinni spróbować. W dobie pandemii to idealny sposób nie tylko na ograniczenie kosztów, ale również ułatwiający zachowanie dystansu społecznego.