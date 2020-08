Wakacje 2020. Włosi zaostrzają przepisy. 400 euro za brak maseczki

To nie koniec obostrzeń, które wprowadził rząd tego kraju w sierpniu. Rada Ministrów podjęła również decyzję, że do odwołania mają zostać zamknięte kluby i sale taneczne, co oczywiście wywołało wściekłość właścicieli lokali. Zapowiedzieli, że zaskarżą decyzję i będą domagać się uchylenia sprawy przez sąd administracyjny. Osoby, do których należą kluby, uważają, że nie są odpowiedzialni za zakażenia w miejscach, w których organizowane są imprezy.