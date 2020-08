Wakacje 2020. Ryanair zawiesza ponad 30 tras z Polski

Na liście krajów, w których Ryanair zawiesi część połączeń, jest Polska. Jak przekazuje portal "Fly4free.pl", z Modlina nie polecimy do położonego godzinę drogi od Sztokholmu lotniska Skavsta, zmniejszona będzie liczba lotów do Rzymu, Barcelony, Sewilli i Walencji oraz Shannon w Irlandii. Lotniska w Rzeszowie i Pyrzowicach pożegnają część połączeń z i do Dublina. Z kolei z Gdańska nie polecimy do włoskiej Pizy, a loty do Cork będą odbywać się tylko raz w tygodniu.

Port lotniczy w Poznaniu straci na jakiś czas połączenie z Cork i z położoną niedaleko Barcelony Gironą oraz będzie realizował mniej lotów do Alicante. Spore zmiany czekają także lotnisko we Wrocławiu - znikną loty do Barcelony i Cork, a tych do Madrytu, Malagi, Palmy, Shannon i Dublina będzie mniej. Z dużą redukcją liczby połączeń musi się pogodzić także Kraków - znikną loty do francuskiego Lourdes i irlandzkiego Shannon, a tych do Brukseli, Madrytu, Walencji, Lizbony, Rzymu i Dublina będzie mniej.