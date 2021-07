Wciąż wpuszczają macki do Imire. Towar droższy od złota i kokainy kusi od lat

Po drugie - wyprzedzili swoją epokę. Zamiast stawiać coraz wyższe ogrodzenia pod napięciem, zrozumieli, że rezerwat musi się opłacać wszystkim dookoła. To nie może być enklawa dla bogatych turystów, na których zarabia tylko sam rezerwat. To musi być miejsce, z którego obecności korzystają wszyscy okoliczni mieszkańcy. W przypadku Imire to na przykład transport do szpitala, szkoły dla dzieci, centrum biblioteczne z dostępem do internetu. Oni myślą tak, jak powinno się myśleć w nowoczesnym systemie ochrony przyrody. Po co mamy strzelać do kłusowników i ryzykować życiem, gdy możemy tak zorganizować świat wokół siebie, żeby w ogóle oni nie mogli do nas dojść.