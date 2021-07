Wakacje 2021. Polacy zdziwieni szybką kontrolą graniczną

"Wracałam z Madery do Warszawy. Miałam zarówno certyfikat szczepienia, jak i ozdrowieńca. Kiedy wysiadłam z autobusu na Lotnisku Chopina, udaliśmy się do kontroli, ale strażnik nawet nie porównał danych z dowodu do tych na certyfikatach. Certyfikaty miałam złożone, było widać tylko logo, żadnych danych, kontrola trwała może pół minuty" - pisze Patrycja, która odezwała się do nas przez portal dziejesie.wp.pl. - "Znajomy wracał ostatnio z Hamburga i opowiadał dokładnie to samo".