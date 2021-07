Wakacje 2021. Turyści przesadzają. Półnadzy spacerują po ulicach

Turyści w slipach czy w bikini na plaży nikogo nie dziwią, ale półnagie ciała w kolejce do sklepu czy na ulicy to już widok, który nie dla każdego jest normą. Niestety urlopowiczom często wydaje się, że skoro na plaży mogą pokazywać swoje ciała, to w kurortach także mają do tego prawo. Tymczasem wielu to oburza.