Wakacje 2021. Upalny weekend nad morzem. Ciężko o wolne noclegi

- O wyjeździe zdecydowałam na początku tygodnia i od razu zaczęłam szukać wolnych miejsc na weekend. Myślałam, że przed sezonem będzie to łatwe, ale naprawdę się zdziwiłam. Planowałam wypoczynek we Władysławowie, ale w końcu wyszło na to, że pojadę do Helu - mówi Agnieszka z Warszawy, której udało się zarezerwować nocleg na ostatnią chwilę.