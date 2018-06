Wakacje tuż za polską granicą. Urlop u sąsiadów

Litwa, Czechy i Słowacja są blisko i stanowią świetny kierunek turystyczny zarówno na dłuższe wakacje, jak i na weekendowy wypad. Gdzie wyskoczyć za polską granicę?

Litwa na wakacje

Zwiedzanie Litwy to szczególnie dobry pomysł latem. W ciepłe dni doświadczymy maksymalnie 22 st. C, nocami natomiast temperatury spadają do ok. 13 st. C. Fale upałów raczej nam tutaj nie grożą, a pełne nasłonecznienie uprzyjemni pobyt u naszych sąsiadów nawet przez 8-9 godzin dziennie. Dobrą, autokarową wycieczkę objazdową po Litwie z 9 noclegami kupimy za 1749 zł od osoby, a w cenie śniadania oraz obiadokolacje każdego dnia. Zahaczymy również o najważniejsze atrakcje Białorusi oraz Ukrainy.