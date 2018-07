Wakacje w Egipcie do 1500 zł. Tani sezon 2018/2019

Na tanie wakacje do Egiptu pojedziemy przez cały rok. Przedstawiamy bardzo dobrze oceniane hotele, zazwyczaj w pierwszej linii brzegowej z basenami i niezłym all inclusive, dokąd z Polski polecimy w naprawdę rozsądnej cenie.

Nurkowanie w Egipcie jest możliwe przez cały rok (Shutterstock.com)

All inclusive w Egipcie

Na etapie planowania wyjazdu na wypoczynek w ciepłe kraje na ogół w pierwsze kolejności zwracamy uwagę na cenę wycieczki, wraz z transportem i wyżywieniem. To właśnie Egipt oraz Turcja wyróżniają się najatrakcyjniejszymi cenami wakacji oraz stosunkowo krótkim czasem przelotu z lotnisk w naszym kraju.

Najczęściej wybierane rozwiązania to wyjazdy już z przelotami, wygodnymi transferami pomiędzy lotniskami a obiektami noclegowymi oraz tygodniem na miejscu w komfortowej formule all inclusive, obejmującej jedzenie, napoje i drinki od śniadania do zamknięcia restauracji i barów. Najpopularniejsze hotele to te mające pomiędzy 3 a 5 gwiazdek, kompleksy basenów i usytuowane bardzo blisko plaży, a najlepiej z własną plażą, gdzie osoby spoza hotelu nie mają wstępu. Takie oferty znajdziemy w najbardziej znanych kurortach nadmorskich, gdzie faktycznie na urlop wydamy niewiele, a z pokoi z balkonami będziemy mieć swój prywatny widok na błękitne morze.

Egipt najtaniej

Większość hoteli w Egipcie w pierwszej linii brzegowej oferuje naukę nurkowania czy surfingu i dysponuje wypożyczalniami sprzętu do sportów wodnych powierzchniowych. Ciepłe morze sprzyja korzystaniu z tego rodzaju rozrywek uwielbianych przez turystów w każdym wieku. Warto spróbować swoich sił na nartach wodnych, w parasailingu (locie na spadochronie za motorówką), wakesurfingu, czyli surfingu na holu albo wybrać się w zorganizowany rejs po krystalicznie przejrzystym morzu i poczuć magię żeglowania na własnej skórze.

Najtańsze wakacje w Egipcie to zazwyczaj te z bardzo szybkim wylotem albo zaplanowane sporo wcześniej. Jeśli więc możemy sobie pozwolić na urlop wiosną, zarezerwujmy tego typu wyjazd już teraz, a cena się nie zmieni. Do 1400 zł od osoby polecimy do Hurghady na tydzień z pełnym pakietem przykładowo wiosną. Ogromnym plusem obiektu jest spokojne położenie bezpośrednio przy odgrodzonej, prywatnej, piaszczystej plaży, gdzie można popływać i aktywnie spędzić czas.

Egipt – pewna pogoda przez cały rok

Każdy miesiąc będzie świetnym pomysłem na wakacje w kraju faraonów przede wszystkim ze względu na brak opadów deszczu i piękną pogodę, która zwłaszcza pomiędzy jesiennymi słotami a wiosennymi przymrozkami da nam wytchnienie od ciągnącej się w nieskończoność zimy w ojczyźnie.

W najchłodniejszym w Egipcie styczniu doświadczymy na miejscu 23 st. C w ciągu dnia. Grudzień i luty to już 25 kresek, natomiast od marca z 29 st. C temperatura powietrza wzrasta, osiągając od czerwca do sierpnia nawet 41 st. C. Ten pewny kierunek turystyczny sprawdza się od lat zarówno jako miejsce na rodzinne wakacje z dziećmi, jak i na romantyczny wypad we dwoje czy też podróż całą grupą młodych ludzi, nastawionych na intensywne imprezowanie. Wszystko zależy od kurortu oraz hotelu, jaki wybierzemy i atrakcji w okolicy.

