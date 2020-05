Wakacje w Grecji. Polska na liście krajów, z których turyści będą mogli przyjechać na urlop

Urlop w Grecji możliwy już od czerwca

Premier Grecji poinformował, że od 15 czerwca granice kraju zostaną otwarte dla turystów z zagranicy, ale nie dla wszystkich. Rząd stworzył listę 20 krajów "o dobrych cechach epidemicznych", z których to goście będą mogli przyjechać na urlop do Grecji morze jako pierwsi.

Na stronie internetowej greckich linii lotniczych Aegean dostępne są już bilety na loty z Warszawy do Aten. Wycieczki w lipcu (tydzień ze śniadaniem) można zarezerwować od ok. 1300 zł.

Wakacje w Grecji bez testów i kwarantanny

Co ważne, turyści nie będą musieli przechodzić testów na obecność koronawirusa. Jednak mają być przeprowadzane losowe testy na przyjezdnych z zagranicy. We wszystkich miastach, hotelach i obiektach noclegowych będą obowiązywały zasady zachowania higieny i bezpieczeństwa. We wszystkich miejscowościach turystycznych ma być także zwiększony dostęp do opieki zdrowotnej.