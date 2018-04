Wakacje w Grecji w maju. Zdążysz przed upałami i oszczędzisz

Do odwiedzenia Grecji kontynentalnej oraz wyspiarskiej nie musimy nikogo przekonywać. Hellada jest hitem sprzedaży w ubiegłych sezonach oraz w obecnym. Najpopularniejsze wyspy to Rodos, Kreta i Zakynthos. Gdzie jeszcze warto się wybrać w maju?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Shutterstock.com)

Wakacje w maju to świetny pomysł

- Grecja jest bardzo modnym kierunkiem wakacyjnym, dlatego w sezonie hotelarze spodziewają się tłumów. Największe obłożenie będzie oczywiście w lipcu i sierpniu, dlatego jeśli chcemy uniknąć tłumów i upałów, a przy okazji zapłacić mnie, warto rozważyć wyjazd w maju. Hotele w tym okresie jeszcze nie są wyeksploatowane przez turystów, a pogoda sprzyja zwiedzaniu i wyjazdom z małymi dziećmi, które źle znoszą upały. Dzieci do 2 roku życia podróżują bezpłatnie - przypomina Klaudyna Mortka z portalu Wakacje.pl.

Wypad do Grecji tuż przed największym natężeniem ruchu turystycznego to świetne rozwiązanie dla osób aktywnych, sporo zwiedzających, starszych oraz rodzin z najmłodszymi pociechami. Nie zmęczą nas 35-stopniowe upały, bowiem temperatura powietrza w dzień w maju wynosi 24 st. C, a nocą spada do 14 st. C, więc przyjemnie się schłodzimy i pospacerujemy po okolicy o zachodzie słońca. Przy 10 godzinach pełnego nasłonecznienia w ciągu doby i ciepłej wodzie morskiej (20 st. C) zażyjemy kąpieli słonecznych i wodnych w optymalnej ilości. Deszczu w Grecji w maju już raczej nie zobaczymy. Wiosną zrobimy cudowne zdjęcia kwitnących wszędzie drzew i kwiatów i budzącej się gwałtownie do życia przyrody i odpoczniemy w zielonym otoczeniu, a nie miejscami iście pustynnym, którego jeszcze nie zmęczyły promienie gorącego słońca. A oficjalny początek wiosny w Grecji obchodzony jest corocznie już z początkiem marca.

Ceny tygodniowych wakacji na Korfu z przelotami bezpośrednimi i pełnym wyżywieniem zaczynają się od 2342 zł od osoby.

Kreta tanio przed sezonem

- Sporo też zaoszczędzimy. Przykładowo w maju para płaci średnio 4087 zł, w czerwcu już 4818 zł, a w lipcu 5815 zł. Teraz też kupimy wycieczkę z obniżoną ceną w promocji last minute - zachęca Klaudyna Mortka z Wakacje.pl.

Najgorętsze miesiące w roku to we wszystkich obleganych kierunkach turystycznych podwyżki cen. Nie czekaj na ostatnie wolne miejsca w lipcu czy sierpniu i wybierz wakacje w Grecji lub wycieczkę objazdową w maju. Mniejsze tłumy, kolejki do każdej z atrakcji i niższe ceny są zdecydowaną mocną stroną, zachęcającą do podróży przed sezonem.

Największa wyspa Grecji, Kreta, to obok Cypru najbardziej nasłoneczniony punkt na Morzu Śródziemnym. Od maja praktycznie brak już tutaj opadów deszczu, a od czerwca zaczyna być skrajnie sucho i gorąco. Warto wykorzystać nadchodzący miesiąc, aby spędzić na Krecie aktywny urlop w otoczeniu cudownie kwitnących kwiatów. W górzystych rejonach wyspy nawet do czerwca mamy szansę zobaczyć śnieg w najwyżej położonych punktach i udać się na piesze wędrówki w świetnych warunkach. A wybrzeża Krety zachęcają do błogiej beztroski i wylegiwania się na malowniczych plażach. Nie wszędzie jednak są one piaszczyste, nie zapomnijmy więc obuwia ochronnego.

Za tygodniowy pobyt na Krecie w pięciogwiazdkowym hotelu z formułą all inclusive bezpośrednio przy plaży pod koniec maja, z przelotami z lotniska Chopina w Warszawie zapłacimy od 2464 zł od osoby. To dużo mniej niż w szczycie sezonu turystycznego.

Wyspa Kos na niedrogie all inclusive w maju

Grecję polecamy w maju wszystkim, nie tylko rodzinom z dziećmi, osobom nastawionym na spokojne zwiedzanie czy parom poszukującym spokojnego miejsca na romantyczny wypad we dwoje. To również świetna opcja dla oszczędnych, których wakacyjny budżet nie jest zbyt imponujący. Przyciągają pewna pogoda, atrakcyjne położenie, prywatne plaże, atrakcyjna oferta sportowa i rekreacyjna. A słoneczna Hellada to również mnóstwo interesujących miejsc do zwiedzania i klimatycznych tawern, gdzie warto skosztować aromatycznej kuchni greckiej.

Shutterstock.com Podziel się

Piękna wyspa Kos, nie tak zatłoczona jak pocztówkowe Santorini czy imprezowe Rodos, jest też od znanych sąsiadek bardziej dostępna finansowo. Ceny tygodnia wakacji na Kos w dobrym, pięciogwiazdkowym hotelu, położonym bezpośrednio przy plaży to nawet 1800 zł od osoby. W maju obejmuje to bezpośrednie przeloty z naszego kraju, transfery i komfortowe all inclusive.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.