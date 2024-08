Wakacje w Polsce. Wiemy, co najbardziej doceniają turyści

Wakacje w Polsce - co warto zmienić?

– Oczywiście zawsze można coś poprawić, dlatego zapytaliśmy turystów o to, co zachęciłoby ich do częstszych wyjazdów krajowych – relacjonuje dalej Agnieszka Rzeszutek. – Najczęstsza odpowiedź to lepsze promocje cenowe, którą wybrało aż 73 proc. badanych. Z kolei co czwarty ankietowany wskazał na poprawę infrastruktury turystycznej, a co piąty na większą liczbę atrakcji turystycznych. Na dalszych pozycjach znalazły się odpowiedzi dotyczące zwiększenia liczby udogodnień w obiektach i oferty kulturalnej w miejscowościach turystycznych.