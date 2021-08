Wakacje w Tajlandii. Na Phuket pięknie i bezpiecznie

Tajlandia czeka na turystów

Tajski rząd uruchomił program "Sandbox" (po polsku "piaskownica") i ponownie zaprasza turystów z całego świata na popularną i urokliwą wyspę Phuket. Choć Tajlandia kazała na siebie chwilę czekać, to solidnie przygotowała się do otwarcia granic. Zrobiono wiele, by zredukować ryzyko zarażenia COVID-19 do minimum.