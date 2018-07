Wakacje w Turcji do 1500 zł. Tanie oferty na lato 2018 i nie tylko

Turcja jest krajem, gdzie wypoczniemy przez cały rok, a jeśli trafimy na dobrą ofertę zorganizowanych wakacji, wydamy naprawdę niedużo. I to z pełnym wyżywieniem na miejscu, przelotami oraz transferami z lotniska do hotelu. Sprawdźcie szczegóły.

Kiedy w Turcji jest najtaniej?

Najtańsze zorganizowane wycieczki do Turcji z przelotami i transferami to te z wylotami w bardzo krótkim terminie, przykładowo nawet tego samego dnia bądź za dwa dni lub te zaplanowane na kilka miesięcy wprzód. Do tej drugiej kategorii z całą pewnością zaliczyć możemy wczasy w grudniu i styczniu, kiedy to w Turcji jest najzimniej w ciągu całego roku. To zatem idealna pora nie na intensywne plażowanie, ale na zwiedzanie ciekawych zakątków i pięknych miejsc tego interesującego kraju nad Morzem Śródziemnym oraz Morzem Czarnym.

Od grudnia do marca w Turcji nie zabraknie słonecznych dni, ale w ciągu tych najchłodniejszych miesięcy doświadczymy w ciągu dnia średnio 15-18 st. C, a nocą temperatura powietrza spada poniżej 10 kresek powyżej zera. Temperatury wody morskiej zrównują się wówczas z temperaturami na lądzie, do złudzenia przypominając wody Bałtyku latem. Jeśli nastawiamy się na wycieczki objazdowe i zwiedzanie, nie będziemy rozczarowani pogodą, a przemieszczanie się umili brak upałów, tak charakterystyczny dla regionu latem.

Co warto wiedzieć o wakacjach w Turcji?

Hitem sprzedaży w Turcji są hotele w pierwszej linii brzegowej, dysponujące pomiędzy 3 a 5 gwiazdkami, często z prywatnymi plażami z serwisem plażowym w cenie pobytu. Na tygodniowe wakacje w Turcji wybierzemy się z większości lotnisk w Polsce, loty są bezpośrednie, a transfery już zapewnione.

Uwielbiamy komfortową formułę all inclusive, dzięki której nie trzeba martwić się o posiłki ani o napoje od wczesnych godzin porannych na ogół aż do północy albo i dłużej, w zależności od godzin otwarcia restauracji, barów z przekąskami i z drinkami na miejscu. Lubiane są również wczasy z bufetem śniadaniowym oraz obiadokolacjami w cenie (opcja Halfboard - HB), tutaj jednak trzeba uwzględnić dopłaty za napoje do wieczornych posiłków oraz dokupić sobie wyżywienie w ciągu dnia. Jeśli obiekty noclegowe w Turcji znajdują się w pewnej odległości od plaż, hotele organizują zazwyczaj bezpłatne przejazdy busami kilkukrotnie w ciągu dnia w każdą ze stron.

Tania Turcja także teraz

Atrakcyjność cen w Turcji nie jest zależna od wybranego regionu. Super oferty wyjazdowe znajdziemy zarówno na szalenie popularnej Riwierze Tureckiej, na Wybrzeżu Egejskim, jak i na Wybrzeżu Likijskim. Miłośnicy wysokich temperatur kochają Turcję także teraz, kiedy w lipcu i sierpniu w kraju jest naprawdę gorąco.

Na wyjazd trzeba się dobrze przygotować, gdyż 12 godzinom pełnego nasłonecznienia dziennie towarzyszy 34 st. C w ciągu dnia oraz 25-27 st. C wody w morzu. Ochłodę dają późne wieczory i noce, kiedy to chwilę wytchnienia od gorąca zapewnia przyjemne 23 st. C. Nad wodą może nawet przydać się długi rękaw. Wrzesień w Turcji będzie już łagodniejszy z 31 st. C w dzień i 19 st. C nocą oraz wciąż cieplutką wodą w morzu, w październiku natomiast doświadczymy na miejscu odpowiednio 26 i 15 st. C, a kąpiele morskie w wodzie o temperaturze 23 st. C wciąż dadzą sporo frajdy nawet najmłodszym dzieciom.

Turcja najtańszym kierunkiem turystycznym

Jeśli porównamy koszty wyjazdu na tygodniowe wakacje w ciepłe kraje, Turcja wypada zdecydowanie najkorzystniej. Dodatkowo to właśnie Turcja oraz Egipt charakteryzują się najlepszym stosunkiem jakości do ceny, gdy weźmiemy pod uwagę oferowane na miejscu zakwaterowanie, wyżywienie i inne usługi w hotelach. Turcja słynie także i poza Europą ze świetnych formuł all inclusive i to w niewygórowanej cenie wczasów.

Warto uwzględnić również niewielką odległość Turcji od Polski oraz wygodne loty bezpośrednie z największych portów lotniczych w naszej ojczyźnie, co zwiększa komfort podróży. A to niezwykle istotny czynnik w przypadku rodzinnych wakacji z dziećmi. Dlatego również Turcja jest tak często wybierana właśnie przez rodziców z najmłodszymi pociechami, na które w dobrych obiektach czeka ponadto mnóstwo atrakcji, takich jak mini kluby, zjeżdżalnie wodne, aqua parki, brodziki, place zabaw, specjalne animacje i dziecięce menu.

