Najtańsze kierunki na wczasy all inclusive. Wakacje 2018

Jeśli liczysz się z wakacyjnym budżetem, komfortowe all inclusive jest dobrym rozwiązaniem. Sprawdź, ile wydasz na tego rodzaju wyjeździe i co jeszcze może Cię pozytywnie zaskoczyć podczas tegorocznego urlopu w ciepłym kraju.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wśród hitów al inclusive przodują Egipt, Turcja, Tunezja, Bułgaria (Materiały prasowe, Fot: ITAKA)

Czy warto kupować wakacje all inclusive?

Wakacje z wyżywieniem all inclusive wybiera 75 procent polskich turystów - mówi Klaudyna Mortka z portalu Wakacje.pl. - To rozwiązanie sprawdza się z kilku powodów. Przede wszystkim jest wygodne, bo nie musimy na miejscu szukać barów, restauracji i płacić za każdą butelkę wody czy drinka. Automatycznie jesteśmy w stanie z góry oszacować wydatki, co w przypadku wyżywienia na własną rękę jest znacznie trudniejsze. Polacy wybierają all inclusive nie tylko z powodu komfortu, jaki ta formuła zapewnia, ale też coraz rozsądniej zarządzają wakacyjnym budżetem i nie lubią być zaskakiwani. Egipt czy Turcja to kierunki, które słyną z najwyższej jakości tego rodzaju wypoczynku, a dodatkowo znalazły się na liście najtańszych kierunków w tej formule, stąd też ich ogromna i niesłabnąca popularność.

Shutterstock.com Podziel się

Już za 1552 zł od osoby można wypocząć przez tydzień w Egipcie w lipcu w formule all inclusive. Dobry hotel usytuowany jest bezpośrednio przy plaży, a oferta last minute daje nam czas na spakowanie walizki do 12. lipca (wylot z Warszawy, lotnisko Chopina).

Gdzie najtańsze all inclusive?

Najczęściej wybierane przez polskich klientów biur podróży wyjazdy w formule all inclusive to zorganizowane wypady zagraniczne na tydzień. Liczy się nie tylko last minute, lubimy również oferty first minute, na których także można całkiem sporo zaoszczędzić. Wyjeżdżamy zazwyczaj pomiędzy majem a październikiem, czyli w tak zwanym sezonie letnim. Najtańsze all inclusive w tym okresie to szalenie popularne kierunki turystyczne, na które chętnie stawiamy od kilku lat, czyli Egipt, Bułgaria, Tunezja oraz Turcja. Atrakcyjniejsze cenowo oferty all inclusive kupimy na ogół w hotelach poza pierwszą linią brzegową, w kilkuminutowej lub większej odległości od plaży, co nie jest jednak regułą.

Materiały prasowe Podziel się

A najmniej za tego typu wyjazd (według portalu Wakacje.pl) zapłacimy w następujących krajach:

Tunezja - 3353 zł za parę.

Bułgaria - 3525 zł za parę.

Egipt - 3694 zł za parę.

Macedonia - 3921 zł za parę.

Albania - 3977 zł za parę.

Turcja - 4004 zł za parę.

Grecja - 4207 zł za parę.

All inclusive - co warto wiedzieć przed zakupem wakacji w ciepłym kraju?

Korzystając z rozwiązań typu all inclusive, warto zwracać uwagę na atrakcyjne przeceny. Nierzadko możemy kupić tygodniową wycieczkę z pełnym pakietem urlopowym w cenie nawet o połowę niższej od wartości wyjściowej w bardzo dobrze ocenianym hotelu bezpośrednio nad brzegiem morza, często przy prywatnej plaży z bezpłatnym serwisem plażowym dla gości obiektu. Gdy zbliżają się terminy wylotów, biura podróży obniżają ceny radykalnie, żeby przyciągnąć klientów.

Shutterstock.com Podziel się

Najbardziej interesujące oferty wyjazdowe znajdziemy właśnie w Egipcie, Turcji czy Tunezji, gdzie wypoczniemy w hotelach w pierwszej linii brzegowej, z pełnym wyżywieniem w formule all inclusive, przelotami bezpośrednimi z największych lotnisk w Polsce i transferami do obiektów w cenie. Pewna pogoda i pyszna lokalna kuchnia z europejskimi akcentami przyciągają na wybrzeże turystów nie tylko z naszego kontynentu. A jeśli dobrze poszukamy, sporo oszczędzimy – ceny spadają nawet poniżej 2 tys. zł od osoby.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.