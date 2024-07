Walka z pożarami trwa. Tysiące Kalifornijczyków ewakuowanych

"Los Angeles Times" podał, że w środę 3 lipca br. pożar gaszony był także przy pomocy samolotów. Strażacy walczyli z pożarem Thompson przy temperaturze ok. 42,8 st. C i porywach wiatru do ok. 48 km/h. Takie warunki nie sprzyjają gaszeniu pożarów, a wręcz przeciwnie.