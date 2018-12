Wandale z Polski na wakacjach. "Banksy się chowa"

Coraz więcej Polaków wyjeżdża na zagraniczne wycieczki, szkoda, że niektórzy z nich pozostawiają po sobie dające nam fatalną reputację "pamiątki z wakacji". Na Gran Canarii wandale zniszczyli mur wielkim napisem "Śmierć frajerom". Tego typu przykładów jest znacznie więcej.

Do Chorwacji zawitali kibice Lecha Pozań:

A do Luksemburga "ambasadorzy" Warszawy:

Takich przykładów wandalizmu pod postem na Facebooku można znaleźć więcej. To smutne, że pozostawiamy po sobie negatywny obraz wsród mieszkańców żyjących tam co dzień i że w ten sposób musimy dać wyraz naszej polskości. A jeszcze bardziej zasmucające jest to, że gdy jedni oddają się bezmyślnej "rozrywce", inni muszą się wstydzić.