Mieszkanka Warszawy słyszała dziwne odgłosy. Okazało się, że to... krab

Krab ten zaliczany jest do drapieżników, chociaż dla ludzi nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa. W warunkach domowych żyje do sześciu lat, w naturalnym środowisku nawet do 10 lat. Co ciekawe, w ciągu życia wymienia swój pancerz do 20 razy i za każdym razem osiąga większe rozmiary ciała.