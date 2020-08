Warszawa. Mieszkanka Pragi znalazła w domu ptasznika

Na stronie internetowej stołecznej Straży Miejskiej czytamy, że mieszkanka Pragi Południe wróciła ze spaceru do domu przy ulicy Łukowskiej i zamarła z przerażenia. "Na ścianie siedział wielki, włochaty pająk" - informuje Straż Miejska. Pojawił się on w mieszkaniu podczas jej nieobecności.

Nieproszony gość chodził po ścianie w przedpokoju. Przerażona kobieta wycofała się na klatkę schodową i zadzwoniła po pomoc do straży miejskiej.

Ekopatrol odłowił pająka i przetransportował go do ośrodka CITES na terenie warszawskiego zoo. Tam, jak informuje Straż Miejska, potwierdzono, że był to ptasznik olbrzymi, który najprawdopodobniej uciekł komuś z hodowli.