Warszawa Zachodnia. Przejazd melexem za darmo na czas remontu

W lutym rozpoczęła się długo oczekiwana przebudowa jednego z największych dworców w Warszawie. Prace nie tylko obejmują należące do niego budynki, ale teren wokół niego oraz perony, do których dojście jest częściowo utrudnione. Jednak przewidziano transport dla pasażerów, aby nie musieli pokonywać trasy liczącej kilometr o własnych siłach.

Remont Warszawy Zachodniej - wykonawca budowy zapewnił pasażerom bezpłatny transport

Elektryczny busik od 14 marca co kilkanaście minut będzie przewozić podróżnych z pętli autobusowej przy ul. Tunelowej do peronów. Kursowanie nietypowego jak na Warszawę środka transportu, zapewnił wykonawca przebudowy obiektu należącego do PKP PLK – firma Budimex.