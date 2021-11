Wataha wilków przeprawiała się przez rzekę. Uchwyciła je fotopułapka

W rozmowie z portalem tvn24.pl Małgorzata Olszewska-Hagno, rzeczniczka prasowa Nadleśnictwa Kolbudy, zaznaczyła, że nie jest to rzadki widok w tamtejszych lasach. "Na całym naszym obszarze 20 tysięcy hektarów to nie jest jedyna taka wataha. One są u nas na stałe" - wyjaśniła.