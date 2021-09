Ważna zmiana dla podróżujących do Wielkiej Brytanii. Wchodzi w życie 1 października

Większość obywateli Unii Europejskiej, w tym Polski, może podróżować do Wielkiej Brytanii bez konieczności posiadania wizy. Władze Zjednoczonego Królestwa w 2020 roku, zgodnie z postulatami polskiej służby konsularnej, przedłużyły okres, w którym można wjechać do tego kraju za okazaniem dowodu osobistego - do 1 października 2021 roku. Co dalej?