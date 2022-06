Ważne zmiany we Włoszech. 15 czerwca wygasa rządowy dekret

Maseczki we Włoszech zniknąć mają przede wszystkim na wszystkich zamkniętych imprezach kulturalnych oraz sportowych. W środę 15 czerwca wygaśnie zaś kolejny rządowy dekret antypandemiczny. Zgodnie z ni do końca dnia we wszystkich środkach transportu (autobusy, pociągi, metra, statki, samoloty) należy nosić maseczki typu FFP2.