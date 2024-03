Wciąż jeździ do Odessy. "Widziałem rakiety przelatujące nad głowami, ale to wydaje się niczym w porównaniu z sobotnim atakiem"

Rozmawiałem z moimi przyjaciółmi z Odessy, czytałem ich wpisy w mediach społecznościowych - tam się przelewa tak wielka fala nienawiści do Putina i ludzi odpowiedzialnych za ten atak, że aż trudno to wyrazić. To było zwykłe morderstwo, bestialski atak na dzieci, cywilów. W pobliżu tego bloku nie ma żadnych obiektów strategicznych, tu nie może być wymówki, że dron źle trafił. To było celowe morderstwo na zwykłych ludziach. Nie dziwię się wpisom mieszkańców, którzy przeklinają Putina i jego pomagierów, życząc, by oni i dwadzieścia pokoleń ich potomków żyło w piekle. To bestialstwo - inaczej nie da się tego określić.