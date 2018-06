Wczasy nad polskim morzem. Sprawdzamy ceny noclegów

Jeszcze kilkanaście lat temu polskie morze stanowiło alternatywę dla tych, którzy nie posiadali wystarczających funduszy na zagraniczny urlop. To już nieaktualny pogląd. Teraz za wakacje nad Bałtykiem zapłacimy często tyle, co za wycieczkę do Egiptu.

Wybierając się do najbardziej popularnych miejscowości i szukając komfortowego noclegu blisko centrum, narażamy się na wysoki wydatek (WP.PL, Fot: WP.PL)

Wydawałoby się, że kapryśna pogoda czy coraz wyższe ceny sprawią, że urlopowiczów nad Bałtykiem zacznie ubywać. Tak się jednak nie stało. Co więcej – zainteresowanie wypoczynkiem nad polskim morzem coraz bardziej wzrasta w ostatnich kilku latach, niezależnie od miejscowości – od kilkunastu do nawet 120 proc.

Według Pomorskiej Regionalnej Izby Turystycznej ubiegły rok Pomorze zamknęło sezon rekordową, wynoszącą blisko 10 mln liczbą przyjezdnych. Najwięcej osób interesuje się Trójmiastem i Władysławowem, a na Pomorzu Zachodnim – Kołobrzegiem. Sprawdź, na jaki koszt trzeba się przygotować

Okazuje się, że tydzień we Władysławowie można porównać cenowo do tygodniowego wypoczynku nad morzem w Tunezji, Turcji czy Egipcie, gdzie w koszcie wyjazdu zawarty jest przelot, zakwaterowanie i najczęściej wyżywienie w formule all inclusive.

Przykładowo pokój 2-os. w hotelu 3-gwiazdkowym we Władysławowie to koszt rzędu ok. 300 zł za noc. Załóżmy, że para wyda razem dziennie 250 zł – na obiad, kolację czy drobne pamiątki. Wiele osób uzna, że może nie wystarczyć - restauratorzy i właściciele fast foodów w sezonie mocno windują ceny (za zwykłe danie, składające się z ziemniaków, kawałka halibuta, surówki i napoju wynosi nawet 50 zł. Do tego należy doliczyć koszt dojazdu i powrotu do miejsca zamieszkania. Przewidywalny rachunek po tygodniu wyniesie ok. 4000-4500 zł. W tej cenie bez problemu znajdziemy wycieczki dla 2 osób w popularnych wśród turystów krajach.

"Kwatery rodem z PRL-u dla rodziny 2+2, za co najmniej 180 zł, mowa o pokoiku. Jak chcesz coś normalnego z aneksem o dobrym standardzie to płać od 300 zł wzwyż" – komentuje jeden z turystów wypoczywających nad polskim morzem.

"Z takimi cenami to długo nie pojadę nad zimny Bałtyk. Wyjeżdżam na 3 tygodnie do Włoch i Chorwacji. Cena za pensjonat w Toskanii wynosi 80 euro za noc za 4 osoby. W Chorwacji nocleg wyniesie nas jeszcze mniej - 55 euro. Nadmienię tylko, że temperatura Adriatyku latem wynosi ok. 24-25 stopni, a pogoda jest pewna." – komentuje wczasowicz z Dolnego Śląska.

Ceny potrafią mocno zaskoczyć Z raportu przygotowanego przez serwis Nocowanie.pl wynika, że średni koszt noclegu dla 2 osób nad morzem w 2018 r. wynosi 191,5 zł., jednak jeśli spojrzeć na pojedyncze miejscowości, można się zastanowić, czy ceny aby na pewno dotyczą polskich kurortów.

W Sopocie, biorąc pod uwagę zarówno pensjonaty, jak i najdroższe hotele, za nocleg trzeba wydać średnio 536 zł za dobę, we Władysławowie 280 zł, a w Jastarni 481 zł. W 4 i 5-gwiazdkowych hotelach w Międzyzdrojach, Świnoujściu, Ustroniu Morskim czy Łebie za tydzień pobytu zapłacimy od 2,9 tys. do nawet 5,6 tys. zł za dwie osoby.

Wakacje w wersji budżetowej

Wybierając się do najbardziej popularnych miejscowości i szukając komfortowego noclegu blisko centrum, narażamy się na wysoki wydatek. Korzystniejsze cenowo są kwatery prywatne, które można znaleźć od 60 zł za pokój. Taniej jest też w mniejszych miejscowościach. W Dębkach pokój dwuosobowy z łazienką to koszt ok. 120 za dobę. Oczywiście do tego należy doliczyć inne wydatki: wyżywienie, pamiątki, atrakcje czy alkohol.

Sprawdziliśmy również ceny w kilku innych kurortach nad Bałtykiem:

Chałupy są wciąż jednym z popularniejszych kurortów Mierzei Helskiej. Można tutaj znaleźć tańsze zakwaterowanie niż w pobliskiej Juracie czy Jastarni. W Chałupach znajduje się również spora liczba dobrze przygotowanych na przyjazd turystów pól kempingowych, więc osoby posiadające namioty zapłacą o ok. połowę mniej od tych turystów, którzy wynajęli pokoje w miejscowych pensjonatach.

Chałupy noclegi:

- w pensjonacie: od 40 zł os.

- w domu letniskowym: od 20 zł os.

- na polu namiotowym: od 12 zł os.

Przykładowo po środku Pobrzeża Słowińskiego znajdziemy Dąbki. Tutejsze pensjonaty oferują pokoje w niższych cenach niż w oddalonym o ok. 8 km Darłowie.

Dąbki noclegi:

- w pensjonacie: od 35 zł os.

- w domu letniskowym: od 20 zł os.

- na polu namiotowym: od 10 zł os.

Podobnie jest w położonym na Wybrzeżu Słowińskim, ok. 7 km od Mielna Sarbinowa.

Sarbinowo noclegi:

- w pensjonacie: od 30 zł os.

- w domu letniskowym: od 20 zł os.

- na polu namiotowym: od 12 zł os.

