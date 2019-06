"Wyślij pocztówkę do Babci". Inspirujący mural w Białymstoku

Gigantyczny mural, przedstawiający wizerunek babci, znalazł się na ścianie jednego z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Białymstoku. Jest częścią wydarzenia Up To Date Festival, mającego na celu łączenie pokoleń.

"Wyślij pocztówkę do Babci" to drugi obok akcji "50+" program białostockiej imprezy. Mural promujący wydarzenie przedstawia twarz pani Eugenii, która jest już dobrze znana miłośnikom festiwalu. W 2011 r. wystąpiła w filmie pt. "Takie coś jest możliwe tylko w Białymstoku…"

Up To Date Festival to platforma łącząca muzykę z innymi dziedzinami sztuki. Każdego roku przyciąga ok. 8 tys. gości. W ramach programu "50+" można bezpłatnie wziąć udział w imprezie z członkiem rodziny, który przekroczył już 50. rok życia. Celem wydarzenia jest łączenie pokoleń i pokazanie, jak wygląda sztuka młodego pokolenia.