Węgry to nie tylko Budapeszt. Poznajcie miasto Nyiregyhaza

W planach letnich wypraw warto uwzględnić podróż do wschodniej części Węgier – na przykład do miasta Nyiregyhaza, na przedmieściach którego znajduje się jedno z najpiękniejszych węgierskich kąpielisk termalnych.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pierwsze wzmianki na temat miasta Nyiregyhaza pochodzą z XIII w. (Materiały prasowe)

Do liczącej ponad 100 tys. mieszkańców Nyiregyhazy najszybciej dotrzemy przez Koszyce na Słowacji. Niektórzy polscy turyści będą mieć zapewne problem z wymową nazwy tego miasta, dlatego podpowiadamy, że najbardziej zbliżona wersja do oryginalnej węgierskiej wymowy słowa Nyiregyhaza brzmi: "niredźhaza". W dosłownym tłumaczeniu oznacza ono "kościół wśród brzóz". Nazwa miasta wywodzi się sprzed wieków - z czasów, gdy miejsce to było pokryte brzozami, rosnącymi na bagnach. Pozostałością po bagnach jest teraz woda termalna, naturalny skarb Nyiregyhazy.

Kąpielisko termalne / materiały prasowe Podziel się

Złote lata ery Austro-Węgier

Pierwsze wzmianki na temat tego miasta pochodzą z XIII w. W XVI w. - w czasie tureckiej okupacji Węgier - Nyiregyhaza była wyludniona i ponowne osiedlenie tego miejsca nastąpiło na początku XVIII w. Istotną datą w historii miasta jest rok 1753, kiedy to doszło do przekazania aktu przywilejów nowym osiedleńcom. To przełomowe w dziejach miasta wydarzenie obrazuje rzeźba znajdująca się w śródmieściu przy ul. Rakoczego. W latach 1870-1914, czyli w czasie tzw. złotej ery Austro-Węgier nastąpił bardzo szybki rozwój miasta. Wybudowano wtedy ważne budynki, takie jak ratusz, pałac kasy oszczędnościowej, teatr, pierwszy hotel oraz budynek rady wojewódzkiej, gdyż Nyiregyhaza w 1876 r. - z uwagi na doprowadzenie linii kolejowej z Budapesztu – stała się miastem wojewódzkim. Co ciekawe, już od 1909 r. w centrum miasta funkcjonowała linia tramwajowa, jednak zlikwidowano ją w 1968 r.

Dawna linia tramwajowa / materiały prasowe Podziel się

Chodząc po ulicach i placach natrafimy na architekturę, która odzwierciedla wielowiekową świetność miasta. Wśród okazałych budowli są też kościoły ewangelickie, grecko-katolickie, reformackie i rzymsko-katolickie. Warto odwiedzić także miejscowe muzeum (Jósa András Muzeum), które posiada długą historię (powstało w 1868 r.).

- W muzeum posiadamy wiele ciekawych wystaw – mówi Tibor Rémiás, dyrektor Jósa András Muzeum. – Warto zwrócić uwagę m.in. na sejf, w którym są prezentowane złote skarby z Újfehértó, czyli monety z XVI i XVII w., wysoko oceniane przez zwiedzających. Polecam także salę poświęconą założycielowi muzeum, którym jest Jósa András, gdzie przedstawiona jest jego twórczość.

Przykład zabytkowej architektury. Na zdjęciu kościół katolicki / materiały prasowe Podziel się

Sostofurdo, czyli słone jezioro

Nyiregyhaza liczy ok. 118 tys. mieszkańców. Miasto jest bardzo rozległe, leży na 55 km kw. i jako drugie, po Budapeszcie, posiada cztery kąpieliska termalne, które cechują się walorami uzdrowiskowymi.

Oddalone o 6 km – ale położonego w granicach administracyjnych Nyiregyhazy – termalne uzdrowisko Sostofurdo (wymawiamy "szosztofirdo"), nazywane jest w skrócie "SOSTO" (w tłumaczeniu na język polski oznacza Słone Jezioro).

Usytuowane jest na ciepłych, podziemnych źródłach. Mieszkańcy Nyiregyhazy określają to popularne miejsce wypoczynku jako "perła" lub "płuca miasta", ponieważ cechą charakterystyczną kąpieliska jest duża liczba drzew, krzewów i kwiatów. Zacienione alejki i dobrze utrzymane parki usytuowane są wokół dwóch jezior.

Wodny wypoczynek w Sosto / materiały prasowe Podziel się

Kąpielisko termalne, na terenie którego znajduje się ponad 20 basenów podzielone jest na dwie części: leczniczą i rekreacyjną. Tutejsze źródła termalne zawierają brom, chlorek sodu i jod. Leczone są tu zatem dolegliwości reumatyczne, choroby stawów, układu ruchu oraz schorzenia kobiece. Temperatura wody w basenach termalnych wynosi ok. 38 st. C. Część rekreacyjna uwielbiana jest szczególnie przez młodzież i rodziny z dziećmi.

Uzdrowisko SOSTO / materiały prasowe Podziel się

Śladami historii… i zwierząt

Sostofurdo – dzielnica Nyiregyhazy – oprócz jednego z najładniejszych węgierskich kąpielisk termalnych, znane jest także ze skansenu. Poznamy tam węgierską tradycję ludową i architekturę, jaka dominowała dawniej w północno-wschodnim regionie Węgier Trans-Tisza. Skansen "Sostoi" został otwarty w 1979 r. Muzeum przypomina żywą wioskę, gdzie odwiedzający mogą zapoznać się z życiem w dawnych czasach. Dowiemy się m.in. jak w XIX w. urządzone były domy przeciętnych rodzin oraz tych bardziej zamożnych…

Skansen / materiały prasowe Podziel się

Dodajmy jeszcze, że "Sosto" było jednym z miejsc na terenie Królestwa Węgier, gdzie znaleźli schronienia polscy uchodźcy we wrześniu 1939 r. w wyniku agresji Niemiec i ZSRR na Polskę. Przypomina o tym tablica poświęcona pamięci obozów dla uchodźców z Polski, którzy byli zakwaterowani w "Domu Szwajcarskim". Ten wykonany w góralskim stylu pensjonat działa nieprzerwanie od 1866 r.

Pokaz w zoo / materiały prasowe Podziel się

W uzdrowisku Sosto znajduje się drugi co do wielkości ogród zoologiczny na Węgrzech, który co roku przyjmuje blisko pół miliona zwiedzających. Obiekt w Sosto uznany został za najpiękniejsze zoo Europy w 2015 i w 2018 r. Zoo zajmuje 35-hektarowy obszar zalesiony, gdzie w naturalnym otoczeniu żyje 5 tys. zwierząt, pochodzących z pięciu kontynentów, a wśród nich: białe tygrysy, wielbłądy, nosorożce i afrykańskie słonie. Tablice z opisami zwierząt zostały przygotowane m.in. w języku polskim. Turyści mogą także poczuć klimat tropikalnej dżungli.

Nie można pominąć oceanarium, które zachwyca bogactwem morskiej flory i fauny. Zwiedzający poznają tutaj tajemnice podwodnego świata. Wśród pływających okazów jest także rekin, który trafił na Węgry z warszawskiego oceanarium.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl