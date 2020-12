Wejherowo. Leśnicy spotkali rysia. "Nie wierzyłem w to, co zobaczyliśmy"

Leśnicy z Wejherowa poinformowali, że w lokalnym nadleśnictwie odnaleźli ślady rysia, a następnie spotkali drapieżnika. "Nagle zza pagórka zauważyliśmy ruszające się pędzelki, podchodząc bliżej okazało się, że nakryliśmy rysia we własnej osobie i to podczas porannej toalety. Sam nie wierzyłem, w to co zobaczyliśmy" - czytamy w relacji leśniczego na Facebooku.

Ryś euroazjatycki (zdjęcie poglądowe) (123RF)