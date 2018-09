Wenezuela ma nową walutę. Niestety pożera ją hiperinflacja

Kraj ze stolicą w Caracas zawsze był uważany za jeden z najtańszych. Jeszcze w styczniu pisaliśmy, że choćby za kufel piwa w pubie, trzeba było tam zapłacić 2,50 zł, czyli trzy razy taniej niż w Polsce. Jednak teraz ta sytuacja może się zmienić.

Poinformowała o tym m.in. agencja Bloomberga, która w oparciu o Indeks Cafe Con Leche (liczący ceny kawy z ciastkiem w wenezuelskich kawiarniach) wyciągnęła wnioski o szalejącej inflacji. I choć przez pierwsze półtorej tygodnia od wprowadzenia suwerennego boliwara indeks nie zmieniał się, to w kolejnych tygodniach wzrósł z 25 boliwarów do 50 boliwarów (50 boliwarów suwerennych to ekwiwalent 5 mln dawnych boliwarów fuerte). Na tej podstawie, odnosząc się do starych boliwarów, można zaobserwować, że wenezuelska inflacja przekroczyła w ostatnich miesiącach 100 tys. procent rocznie. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego wzrost cen w tym roku może sięgnąć nawet 1 mln proc.