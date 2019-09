Wesela i uroczystości. Ludzie nie cierpią brać na te okazje wolnego

Prawie wszyscy kochamy wakacje, a dni wolne od pracy traktujemy niczym świętość. Do tego stopnia, że niechętnie się nimi dzielimy. O jakie dzielenie się chodzi? Np. o sytuacje, gdy trzeba wygospodarować kilka dni wolnego na ślub przyjaciela czy ważną rodzinną uroczystość.

Miło jest uchodzić za osobę szlachetną i zdolną do poświęceń. Ale czasami ta ofiara przychodzi bardzo trudno. Jak się okazuje, także wtedy, gdy część utęsknionego urlopu, który zamierzaliśmy wykorzystać na wymarzony wyjazd, trzeba wygospodarować na ślub najlepszej przyjaciółki, wieczór kawalerski kumpla albo jakieś rodzinne święto.

Opublikowanie właśnie wyniki badań nie pozostawiają wątpliwości, że swoimi wakacjami albo urlopem dzielmy się niechętnie. Analiza przeprowadzona przez londyński ośrodek badawczy Mortar wykazała, że większość osób gotowa jest wziąć wolne w pracy, by celebrować ważne dla bliskiej osoby święto. Ale też przeważająca część z nich czyni to przez zaciśnięte zęby.

Zobacz też: Wesele na każdą kieszeń

Egoizm nie ma tu nic do rzeczy

Co ciekawe, podobną awersję do wykorzystywania swoich wakacji na celebrację ważnych dni w życiu swoich bliskich i znajomych mają wszyscy, niezależnie od wieku, statusu społecznego i materialnego. Kwestia poświęcania dni wolnych najbardziej dotyka jednak ludzi młodych – w wieku od 25 do 44 lat. 61 procent osób znajdujących się w tym przedziale wiekowym, w ciągu ostatnich 3 lat poświęciło średnio 10 dni wakacji na śluby i uroczystości weselne swoich znajomych.